Pistoleros famosos de Nuevo Laredo y la región: VIDEO

Pistoleros famosos como salidos de revistas de vaqueros, a lo largo de la historia del noreste de México se han vivido diferentes etapas sociales, por increíble que parezca hace décadas era común que un hombre se hiciera famoso no solo por sus cualidades para delinquir sino que también por su habilidad de enfrentarse a balazos con otro hombre que lo retara o quien interfiera en sus negocios turbios.

Con el paso de los años se fueron terminando debido a sus enfrentamientos y también a sus encuentros con los guardianes de la ley, aun se conocen leyendas de como era sus ostentosos estilos de vida y su fama crecía por la manera en la que morían, tanto asi que a su vez un corrido se les componia.

Así fue como se inmortalizaron hasta el día de hoy, diferentes agrupaciones se encargaron de plasmar la historia de los pistoleros famosos que por una parte de la sociedad eran vistos como un Robin Hood, pues algunos del fruto de sus ‘negocios’ ayudaban a quienes los rodeaban.

Existe un corrido llamado “Pistoleros famosos” interpretado por los Cadetes de Linares el cual habla de la vida y muerte de los que empuñaron un arma y cayeron a punta de bala.

Nombres como Dimas de León, Garza Cano y Arturo Garza Treviño fueron de los que más fama tuvieron debido a su historia transmitida en corridos.

Corrido Pistoleros de Los Cadetes de Linares

Por las márgenes del río

De Reynosa hasta Laredo

Se acabaron los bandidos

Se acabaron los pateros

Y así se están acabando

A todos los pistoleros

Cayeron Dimas de León

Generoso Garza Cano

Y los hermanos de Fierro

Y uno que otro americano

A todos los más valientes

A traición los han matado

Lucio cayó en Monterrey

Silvano en el Río Grande

Lo mataron a mansalva

Los Rinches que son cobardes

En los pueblitos de norte

Siempre ha corrido la sangre

Le tiraron a Ezequiel

Por el año del cuarenta

José López en Linares

Sigue aumentando la cuenta

Arturo Garza Treviño

Allá en el 11-60

Los pistoleros de fama

Una ofensa no la olvidan

Si se mueren en la raya

No les importa la vida

Los panteones son testigos

Es cierto, no son mentira

Y así se están acabando

Todos los más decididos

Desde aquí se les recuerda

Cantándoles sus corridos

Murieron porque eran hombres

No por que fueran bandidos

Dimas de León murió en Matamoros un domingo 10 de septiembre, supuestamente salió de su natal Reynosa para encontrarse con una mujer en el puerto, haciendo tiempo en un cabaret acompañado de dos amigos comenzó a beber, en aquel tiempo quien lo conocía le tenía miedo, tras varios tragos un velador lo despacho por la espalda.

Generoso Garza Cano falleció en 1962 como Dimas de León murió a manos de la traición debido a que sabían de sus negocios y de la agilidad para manejar armas, sus enemigos pagaron 5 mil pesos para quien terminara con su vida, Generoso Garza Cano fue famoso a lo largo de la frontera Tamaulipeca, sus restos descansan en un panteón de Río Bravo.

Arturo Garza Treviño, se dedicó al tráfico de alcohol y mariguana entre 1939 y 1949, año en el que murió en un accidente carretero cuando volcó su automóvil en el que se dirigía a Nuevo Laredo a la altura del kilómetro 1160.

