Pizza Hut cerrará 300 sucursales

ESTADOS UNIDOS.- Las franquicias de comida rápida siguen cerrando sus puertas alrededor del país debido a la crisis económica que enfrentan en medio de la pandemia, ahora cerrará una de las pizzas preferidas por muchos. Cientos de ubicaciones de Pizza Hut cerrarán y muchas más se encuentran en un panorama incierto tras la declaratoria de bancarrota de una importante franquicia.

NPC International, que opera cerca de 1 mil 300 restaurantes de Pizza Hut, se declaró en bancarrota debido a una deuda de mil millones de dólares.

La empresa en dificultades, NPC, y la compañía matriz Yum Brands llegaron a un acuerdo que contempla el cierre de hasta 300 ubicaciones de Pizza Hut, además pondrán a la venta las 927 ubicaciones restantes.

Las 1 mil 300 ubicaciones de NPC International representan la quinta parte de todos los restaurantes de Pizza Hut en Estados Unidos.

Aún falta ver cuáles son las 300 ubicaciones que cerrarán de forma permanente.

Se sospecha que las ubicaciones con menor rendimiento sean las primeras en cerrar. Sin embargo, de acuerdo con Eat This, Not That!, se especula que se le dará prioridad a los restaurantes que han aprendido a depender del servicio para llevar.

