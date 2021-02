Planean queja por falta de luz en Laredo, Texas

Ante la ineficiencia de Electric Reliability Council of Texas (ERCOT), la agencia que determina el envío de energía eléctrica en el estado y que mantiene a 27 mil casas sin luz en Laredo, el Regidor Alberto Torres Jr. planea hacer una queja formal ante la Comisión de Utilidades de Texas (PUC) y ante la legislatura estatal.

“Nos dijeron que habría rotación en los apagones y no fue cierto, hay casas que tienen más de 72 horas sin luz y esto es criminal ante las temperaturas congelantes, hemos pedido respuestas a ERCOT y nos ignoran”, dijo molesto el Regidor del Distrito 4.

Agregó que la compañía de luz AEP tiene que obedecer las instrucciones de ERCOT luego que el Gobernador Greg Abbott declarara estado de emergencia en Texas y debido a esto, no puede resolver la demanda de luz de Laredo y otras comunidades del sur de Texas.

Tony Arce, representante de AEP en Laredo, dijo que hasta el mediodía del miércoles 27 mil residencias estaban sin electricidad, seis mil menos que la tarde del martes.

“Poco a poco comenzamos a restaurar el servicio pero no estamos en condiciones de hacerlo al 100 por ciento porque dependemos de las instrucciones de ERCOT”, indicó.

Ayer aún había decenas de semáforos sin operar y esto obligó a la policía a dirigir el tráfico en las intersecciones de más movimiento vehicular.

Guillermo Heard, Coordinador de Emergencias en Laredo, dijo que afortunadamente los tres hospitales grandes de la ciudad ya tienen energía eléctrica pero cuatro de los cinco asilos que operan trabajan con generadores.

Las autoridades municipales mantienen abierto el refugio de Sames Auto Arena para que las personas que no tengan luz puedan contar con un lugar caliente y seguro. A todas las personas se les hace una prueba rápida de COVID 19 antes de ingresar.

El Regidor Torres dijo que pedirá el apoyo de sus colegas en el cabildo para presentar lo antes posible la queja contra ERCOT porque de alguna manera ha sido muy inequitativa con la comunidad de Laredo dándoles preferencia a otras ciudades.

Pidió a quienes tienen la fortuna de tener energía eléctrica que traten de conservarla y usarla con criterio para que más pronto se pueda restablecer el servicio a otras áreas de la ciudad.

🔔 Attention! There is an issued boil water notice effective immediately for the Highway 359 corridor in the easternmost part of Laredo. To view current boil water notice neighborhoods and subdivisions please visit:https://t.co/K4Pys93RdZ pic.twitter.com/8yJFqaIhFW

— City of Laredo (@cityoflaredo) February 18, 2021