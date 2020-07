Plantón ante CFE; exigen fin de apagones

Compartir esta publicación













En plena contingencia, dormir en la banqueta o el patio de su casa se convirtió en la principal opción de los vecinos de las calles Cabo San Juan y Coyoacán, en la colonia Los Fresnos y durante toda una semana, ante los constantes apagones.

El transformador que los abastece es insuficiente.Ayer se plantaron en las oficinas de la CFE -Parque Finsa- para exigir una solución.

“Mi hijo toda la semana pasada se estuvo convulsionando, él tiene síndrome de Down y West, con este último él no puede permanecer mucho tiempo en lugares calientes porque convulsiona. Ya hicimos reporte pues es toda la cuadra, todos los días hablamos y todos los días es lo mismo; nos pasamos días enteros sin luz”, denunció Flor, vecina de la cuadra 11.

Algunos otros habitantes del sector han optado por irse a otras viviendas para pasar la noche, pese al riesgo que implican hoy en día las visitas por la contingencia de salud.

“Este problema no es nuevo, ya tenemos un año batallando con el transformador, ya el año pasado nos dijeron que se daría seguimiento, pero no fue así, levantamos firmas hace un año y nuevamente hoy lo volvimos a hacer, por eso estamos aquí y no nos iremos hasta que nos solucionen”, manifestó María Sanjuana Mendoza Rodríguez.

Las familias fueron atendidas por el personal de la CFE, que les aseguró que tomarían acciones de inmediato.

Más tarde, las cuadrillas llegaron a la colonia y solucionaron el problema, colocando un nuevo transformador.