Pocos ven al cubrebocas como prioridad

Pese a los aumentos de casos positivos de Covid-19 en la ciudad, y a las recomendaciones para frenar los números de contagios presentados, aún hay personas que no ven el cubrebocas como una prioridad a la hora de salir a las calles.

Alrededor de la ciudad la inconsciencia frente a la pandemia en el que al inicio de semana se sumaron 50 casos más de contagios hasta el día de ayer, sigue latente.

Muchos son los ciudadanos que el cubrebocas no lo consideran importante, e incluso, afirman que llegaron a un punto en el que ya no lo aguantan más.

En un ejercicio realizado por el periódico El Mañana, en un tramo muy concurrido, cerca del Puente Internacional Número Uno “Las Americas”, al estar observando el tránsito de personas en un tiempo de aproximadamente 20 minutos, se pudo constatar que las medidas siguen sin ser acatadas.

Durante los minutos que transcurrieron mientras realizamos la actividad de observación, pasaron más de 40 personas, entre infantes y adultos, en el que además, 60 por ciento se encontraba desprotegido, y no precisamente por la falta del cubre boca, sino por su mal uso.

Aunque cierto es que hay quienes no lo utilizan, una gran parte que lo hace, lo realiza de la boca hacia abajo quedando desprotegida la nariz, otros nada más lo tienen para el mentón, lo cual pareciera como si el utensilio de protección, fuera pasado a ser un simple objeto sin función.

“Yo lo uso pero con estos calores no lo aguanto, siento que me asfixio, así que prefiero quitármelo, confiando en Dios que no nos pase nada”, mencionó Marisol, una neolaredense que transitaba por la calle.

Al preguntarle a un ciudadano de por qué no se tapaba la nariz sino únicamente la boca, refutó que así también se puede utilizar, sin embargo, unos segundos después se cubrió completamente.

Fue un ejercicio que so-lamente duró unos cuantos minutos, sin embargo, alrededor de la ciudad todavía andan los incrédulos y los no informados del uso correcto del cubrebocas.