Captan a policía arrodillado sobre el cuello de un hombre en Pensilvania

ESTADOS UNIDOS.- Las autoridades de Pensilvania están investigando la actuación de la Policía local después de que en las redes sociales se hiciera viral un video en el que un agente parece realizar una maniobra que recuerda a la que resultó fatal en la detención de George Floyd, informó RT.

Según informaron medios locales el incidente tuvo lugar el pasado sábado fuera del Hospital St. Luke-Sagrado Corazón en la ciudad de Allentown. Las imágenes, que fueron grabadas desde un auto, posteriormente fueron difundidas en Internet por activistas del movimiento Black Lives Matter.

En el video se puede ver a tres oficiales deteniendo a un hombre, mientras que uno de los agentes parece usar el codo para sujetar al individuo antes de colocar la rodilla en su cuello.

“Esto sucedió ayer y es exactamente lo que llevó a la muerte de George Floyd”, escribió en su cuenta de Twitter Ben Crump, el abogado de la familia de Floyd, quien también compartió la grabación.

GRAPHIC VIDEO: @AllentownPolice held down this man’s face to the pavement and then one of its officers placed their knee on his neck!! This happened yesterday and is exactly what led to #GeorgeFloyd’s death. We need this officer’s name and badge # NOW. #ICantBreathe pic.twitter.com/3qSlKGSgF4

— Ben Crump (@AttorneyCrump) July 12, 2020