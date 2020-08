Policía busca a sospechoso de asesinar a menor en Dallas

TEXAS – El asesinato de una joven en Dallas dio un giro inesperado ya que la policía ha identificado al sospechoso y ofrecen por él miles de dólares.

Todo ocurrió el 15 de agosto en el complejo Lakeside Apartments ubicado entre Community Drive y Denton Dr.

El Departamento de Policía de Dallas respondió a la llamada de un tiroteo que ocurrió alrededor de las 11:43 p .m. donde una menor hispana de 16 años, identificada como Sara Álvarez, resultó baleada.

Rescatistas la llevaron a un hospital local, pero después confirmaron que ella perdió la vida.

#Dallas police seeking 29-year-old Jose Mancha-Solis on a first-degree murder warrant in fatal shooting of 16-year-old girl https://t.co/JRBCLBMnaQ

— DFW Breaking News (@BreakingNewsDFW) August 25, 2020