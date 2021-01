Policía detiene a Maluma, ¡Y así reaccionó el cantante colombiano!

Compartir esta publicación













Maluma uno de los cantantes del género urbano, se ha vuelto en diversas controversias ante el trato hacia sus fans, tanto de manera positiva como negativa.

Es uno de los famosos del género urbano con gran éxito, y que en el 2020 lanzó su éxito “Hawai”, el cual se rumora fue escrito para su ex novia Natalia Barulich. Sencillo que logró colocarse en el gusto del público, y a su vez hizo un remix de esta canción junto a The Weeknd. Tras su fama, y a pesar de su fama no se salva de ser detenido por la policía.

En un video que se compartió en el programa Venga la Alegría, se observa a Maluma manejar uno de sus lujosos autos, pero esto no es lo que sorprende, ya que dicho video fue grabado por un policía que no dejó pasar la oportunidad de estar junto al cantante.

En el video de corta duración, del cual aún no se sabe cuándo y dónde fue grabado, un policía de tránsito se encuentra realizando su trabajo, quien, se percata que dentro de un lujoso auto se encuentra Maluma.

Luego de ver al colombiano, la policía decide sorprenderlo y le pide que se detenga, por lo que Maluma accede sin ninguna objeción. En este clip, la policía no duda en presumir a la persona con la que se acaba de encontrar.

“Puesto de control, el bizcocho que me encontré. Manda un besito”, comenta la policía.

Ante las palabras de la policía de tránsito, Maluma habla un poco a la cámara y convive un poco junto a su fan.

“Ahí está, ya me partió. Besos”, menciona Maluma.

Después de que el colombiano dedicara unas palabras a la policía, quien se muestra muy feliz al haber grabado el video, el clip termina.

¡Una oficial de tránsito no perdió la oportunidad de grabar este video cuando detuvo a Maluma! 😱👮 ¿Tú qué hubieras hecho? 📲#VLA pic.twitter.com/P8iY7ol9kE — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) January 7, 2021