Policía de Laredo aplica de manera estricta Ley de Teléfonos Móviles

Compartir esta publicación













La Policía de Laredo, Texas hizo un llamada o a los conductores para respetar la Ley de Teléfonos móviles. Mediante su cuenta oficial de Facebook recordó los lineamientos que se deben acatar a la hora de manejar.

En un comunicado recordó que no deben usar el teléfono celular ni al hacer alto en u semáforo en rojo. tampoco se puede mandar mensajes de texto andar y conducir.

TE PUEDE INTERESAR: Instan a renovar licencia vencida

En el breve boletín hacen énfasis en que estas prácticas son peligrosas. A continuación el comunicado difundido en sus redes sociales.

It’s Motor Squad Monday, and Laredo Police Officers will be strictly enforcing cellphone laws. 🚔🚨 Cellphone laws to… Publicado por Laredo Police Department en Lunes, 22 de febrero de 2021

Es lunes de la unidad motriz, y los oficiales de policía de Laredo aplicarán estrictamente las leyes de teléfonos móviles. 🚔🚨 🚔🚨

Leyes de celulares para recordar. 👀 👀

• Mandar mensajes de texto y conducir es ilegal en todas partes de Texas.

• Usar cualquier dispositivo portátil en su vehículo en una zona escolar no sólo es ilegal, sino que puede resultar en una citación con una multa alta.

• NO puedes usar un celular aunque estés en un semáforo rojo.

• Sal de la carretera por completo y ven a una parada completa antes de hablar o escribir.

• NUNCA uses tu celular mientras conduces, no sólo es peligroso, sino que estás poniendo a otros en riesgo.

CONDUCE SEGURO E INFORMADO. 😀 Dispositivos móviles de comunicación mientras conducen; (Ordenanza de la ciudad de Laredo) 😀

Multas elevadas o citatorios son las consecuencias de no acatar estas disposiciones de la Policía de Laredo.