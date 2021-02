VIDEO: Policías abaten a hombre que corría con cuchillo cubierto de sangre

Dos policías de Seattle (Washington, EE.UU.) dispararon y mataron este miércoles a un hombre, cuya identidad no ha sido relevada, cuando se acercó a ellos blandiendo y agitando un cuchillo manchado de sangre, reporta KIRO 7.

El Departamento de la Policía local publicó una grabación que muestra el episodio, tal y como fue captado por una cámara corporal de los agentes.

TE PUEDE INTERESAR: Detectan primer contagio en humanos de cepa H5N8 de gripe aviar en Rusia

En un momento determinado (no registrado), los policías intentaron aplicar un arma menos letal, pero el dispositivo resultó ineficaz.

Officer involved shooting at Alaskan Way and Seneca Street. PIO is en route. More information when available.

— Seattle Police Dept. (@SeattlePD) February 17, 2021