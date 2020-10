Rescatan a perro de incendio de un departamento

Compartir esta publicación













Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México se ganaron el reconocimiento de miles de usuarios de redes sociales el fin de semana luego de rescatar de un incendio a un perro que estaba solo dentro del departamento afectado.

El sábado pasado por la tarde se reportó que un departamento en la Colonia Nápoles estaba bajo fuego, por lo que inquilinos del edificio llamaron a bomberos y policía.

Los primeros en llegar fueron los de la SCC, que se percataron que dentro del lugar no había personas pero si un perro de raza Husky, por lo que no dudaron en entrar a la vivienda ubicada en el primer piso. Una vez adentro, el fuego aún no era grande por lo que además de ser controlado, se puso a salvo al animal.

En un vídeo publicado por el periodista Carlos Jiménez se observa como uno de los elementos saca a la mascota por la ventana y la lanza a uno de sus compañeros que la atrapó en el aire y después fue llevada en una de las patrullas.

Hasta el momento se desconece la resolución del caso, quiénes son los dueños del departamento y el destino que su perrito tuvo en este incidente.

POLICÍAS RESCATAN a PERRO de INCENDIO

Quien lanza al can desde la ventana es el agente Alfonso Sánchez.

Así TREPÓ y ENTRÓ al departamento q se INCENDIABA en @LaNapolesCdMx

Su compañero José Espinoza lo ATRAPÓ.

ASÍ LO SALVARON.

Son elementos del grupo @BlindarBJ de @BJAlcaldia pic.twitter.com/lVCYB9OZQj — Carlos Jiménez (@c4jimenez) October 24, 2020