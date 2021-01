VIDEO: Policías rescatan a personas de auto en llamas en San Antonio

Cuatro oficiales del Departamento de Policía de San Antonio están siendo reconocidos por arriesgar sus vidas para salvar a dos personas atrapadas en una camioneta en llamas.

“No lo pensé, solo dije ‘hay dos personas atrapadas, hay que sacarlas, el carro está en llamas’, no lo pensé”, relató el oficial Roberto Mireles.

Los hechos ocurrieron la noche de este lunes al oeste de San Antonio cuando el conductor de un vehículo se pasó un semáforo en rojo en la intersección de Callaghan Road y Culebra Road, y chocó con la camioneta de las víctimas, según un informe policiaco preliminar.

El choque causó que la camioneta impactara un poste, se incrustara en una cerca de alambre, y estallara en llamas.

Dos oficiales que presenciaron el accidente corrieron para auxiliar a las víctimas mientras llegaban los refuerzos y los bomberos.

“Esta es exactamente la razón por la que lo hago, para estar ahí para ayudar a la gente en todo lo que pueda”, explicó el oficial Aiden Canales. “Si tengo que salvar una vida o ayudarles de cualquier manera, eso hace que todo valga la pena”.

A HUGE shoutout to West Patrol Officers A. Canales #0107, R. Mireles #0852, J. Ramos #1195, and D. Casas #0326!

Together, they helped save two citizens from a SUV that was on fire last night at Culebra and Callaghan. Watch their story ➡️ https://t.co/sGMpDINgMS pic.twitter.com/6WpM7IwBWN

— San Antonio PD (@SATXPolice) January 27, 2021