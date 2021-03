Exponen políticos marchistas a ciudadanos

Compartir esta publicación













Para la comunidad médica y ciudadanos en general, las personas que asistieron al mitin en apoyo al gobernador Franciso Javier García Cabeza de Vaca al igual que quienes los citaron para realizarlo, deben de guardar cuarentena en casa -14 días- que es el tiempo en el que se manifiestan los síntomas del coronavirus, para evitar exponer a sus familiares y a personas que los rodean.

El domingo 28 de febrero, políticos de la localidad como Enrique Rivas, Yahleel Abdala, Imelda Sanmiguel y Félix “Moyo” García, así como trabajadores estatales, fueron convocados a un evento masivo en Ciudad Victoria; diversas imágenes evidencian la participación de miles de ciudadanos que se aglomeraron por espacio de varias horas, a pesar de que la capital del Estado es actualmente el segundo municipio de Tamaulipas con mayor cantidad de casos activos de Covid-19.

“El que estas personas continúen con sus actividades normales exponen a toda la población, ya que la vacuna no te exime de contagio ni de contagiar a los demás. Imagina que cada uno de los que fue se contagian… ¡la cantidad de virus que va a exponer en su comunidad!”, expresó Oscar Arrambide Morrua, quien como muchos médicos y enfermeras laboran en primera línea Covid desde hace casi un año en Nuevo Laredo.

En redes sociales se comparte el mensaje: “Si fuiste a la marcha en apoyo a CDV ten tantita m**** y miedo y evita visitar a tus familiares y amigos, atentamente: Los que no fuimos”.

Y no es para menos en Nuevo Laredo, ninguno de los hospitales públicos cuenta con suficiente personal médico y de enfermería ni infraestructura para atender a los pacientes con coronavirus, para hacerlo, se obliga a que la población que demanda atención médica por otras causas, sea rechazada o postergada en sus citas, o cerradas sus instalación, como ya pasó en dos ocasiones en lo que va de esta pandemia con el Hospital General Solidaridad, que fue rebasado por el gran incremento de ingreso y a la Unidad Covid por complicaciones del coronavirus.

Mientras que en lo particular, no se brinda atención a ciudadanos con síntomas parecidos al Covid, mucho menos los hospitalizan, lo que vulnera más a la población al igual que al personal de salud, que lastimosamente ve la falta de conciencia de las personas que asistieron a la marcha, pues al paso de la pandemia en esta lucha han perdido la vida cerca de 26 elementos sanitarios, quienes no tuvieron la oportunidad de una vacuna.

