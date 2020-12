‘Esta es mi cara de Covid’; Poncho De Nigris comparte impactante foto

Compartir esta publicación













Recientemente la familia De Nigris confirmó que había resultado positiva tras realizarse la prueba del covid-19. Poncho, Marcela, Ponchito e Issabella, así como dos trabajadores de su hogar, se han visto afectados por el virus que ataca al mundo.

Sin embargo, mientras que los niños no presentan ningún malestar, el ex futbolista y empresario sí se ha visto muy afectado, prueba de ello, una imagen que compartió donde deja ver lo afectado que luce su rostro.

“Esta es mi cara de covid día nueve y estamos enfocados en sacar este bicho de mi cuerpo. No me vas a vencer. Mentalmente te voy ganando al día de hoy. Seguimos en la lucha y esperemos salir pronto de esta batalla interna. Este virus está diseñado para bajarte el ánimo y que desistas contra él. Me pegó fuerte, pero nunca me he rajado”, fue parte del mensaje que compartió Poncho en su cuenta de Instagram.

Dicha publicación ya acumula más de 80 mil likes y sus seguidores no han parado de enviarle mensajes de apoyo asegurando que es muy fuerte y pronto recuperará la salud.

Además, también se han visto preocupados por la salud de Marcela y los niños, quienes también resultaron positivos tras realizarse la prueba.

“Vas ganando, Poncho. Pronto terminará todo esto”, “Ese bicho no puede ganarte. Sigue igual de fuerte que siempre”, “Ánimo, Poncho. Todo tiene que salir bien. Sigue la pie de la letra las recomendaciones de tu médico”, fueron algunos de los mensajes de apoyo que recibió el empresario tras mostrar los efectos del covid-19 en su rostro.

Por el momento, toda la familia De Nigris se encuentra en confinamiento y bajo supervisión médica esperando que los síntomas desaparezcan pronto y una segunda prueba que esta vez arroje un resultado negativo.

Cabe decir que, si bien fueron apoyados por sus fans, también hubo haters que los criticaron asegurando que se contagiaron en alguno de sus viajes y eventos, los cuales llevaron a cabo cuando no eran necesarios.

Ahora solo queda esperar a que la salud del famoso mejore y siga informando de su salud y de cómo esta llevando esta dura situación.