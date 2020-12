Por distraído, provoca choque

Compartir esta publicación













Por conducir distraído, un hombre se pasó la señal de alto y chocó su camioneta Chevrolet Tahoe contra un Dodge Neón modelo 2017.

El accidente ocurrió en el crucero de Zihuatanejo y Doctor Mier, y en este caso se mencionó que fueron dos residentes de la colonia La Joya quienes se vieron involucrados.

Oficiales de Tránsito informaron que el percance fue provocado por el chofer de la camioneta Chevrolet Tahoe, quien declaró que circulaba por Zihuatanejo y al llegar a Doctor Mier, no se dio cuenta de la presencia del otro automóvil y lo impactó.

“Iba distraído y no me di cuenta del alto y choque”, fue la declaración de Mario, de 55 años, conductor de la pesada camioneta y el que ofreció hacerse cargo de la reparación del daño ocasionado.