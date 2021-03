VIDEO: Por brutal rodillazo a su rival peleador pierde título de la UFC

VIDEO: Por ilegal rodillazo peleador pierde título de la UFC

Un peleador ruso de la UFC Petr Yan perdió el título de peso gallo por propinarle un rodillazo ilegal a su contrincante, un estadounidense de origen jamaicano llamado Aljamain Sterling, quien de inmediato se convirtió en el nuevo campeón de la categoría gallo.

El evento de la UFC 259 ocurrió en Las Vegas, el ruso Petr Yan se presentaba como el campeón defensor del título de peso gallo contra el estadounidense, en una de las peleas preliminares de la noche, sin embargo el europeo fue descalificado y perdió el cinturón, debido a un rodillazo criminal en el cuarto round.

El neoyorkino Aljamain Sterling, pese a la victoria, se le vio enojado ante las cámaras.

Aljamain llego al punto de quitarse el cinturón y arrojarlo a la lona.

Due to an intentional foul, @FunkMasterMMA is the new bantamweight champion. #UFC259 pic.twitter.com/AlNLboFIlr

— UFC (@ufc) March 7, 2021