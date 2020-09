¿Por qué el formato PDF es uno de los más populares?

Compartir esta publicación













PDF (Portable Document Format) es uno de los formatos más utilizados para la presentación de documentos digitales. Se trata de un formato que combina texto, imagen y mapa de bits y que es utilizado en todos los rubros ya sea académicos, empresariales y administrativos, en tanto se presenta como la mejor forma de presentar documentación en forma digital.

Si bien se trata de un formato que tiene sus orígenes en el año 1992, lo cierto es que este fue tomando nuevos matices hasta convertirse en lo que es hoy. Lo que empezó como un formato de imágenes y textos, hoy presenta otro tipo de funcionalidades, que hoy la colocan en su lugar de gran popularidad.

En principio, si queremos conocer cuáles son sus beneficios, debemos empezar por decir que tiene grandes ventajas en cuanto a su visualización. Es un formato que puede ser abierto y visualizado desde cualquier dispositivo y desde cualquier sistema operativo (ya sea Linux, Microsoft, Android, MC) y en todos ellos conservará su versión original sin ningún tipo de modificaciones. En otros formatos, por ejemplo en el word, puede suceder que si el destinatario del documento no posee la misma versión con la que fue confeccionado, la información o estética del documento puede modificarse, algo que no sucede en documentos de PDF. En este sentido, para visualizar un archivo de PDF solo puede ser necesario contar con un programa como el Adobe Reader que se descarga gratis desde internet. En este sentido, podemos decir que las visualizaciones de PDF no se modifican de acuerdo a los dispositivos, sino que este mantiene su aspecto original. Además, se trata de un documento que aún conteniendo imágenes y gráficos, conserva un tamaño reducido.

Por estos motivos, podemos decir que el PDF es uno de los formatos más utilizados para la presentación de informes, documentación o trabajos importantes, ya que enviarlos y recibirlos y compartirlos se torna una tarea muy ágil.

¿Puede editarse un archivo PDF?

Muchos usuarios piensan que el archivo PDF no puede modificarse, y terminan optando por formatos de menor calidad. Esto es un gran error sabiendo que existen varios programas de edición y conversión de PDF totalmente útiles y efectivos.

Uno de los más reconocidos es el PDFelement, un programa de edición de PDF totalmente completo con una gran variedad de herramientas muy útiles. En su función de conversión, este programa permite pasar archivos desde PDF y hacía PDF. Por ejemplo, permite convertir un archivo de word a PDF, e incluso convertir un archivo PDF escaneado a word. Se trata de seguir algunos pasos que el programa establece para que el usuario intervenga de manera muy intuitiva y en pocos segundos.

Además, PDFelement posee diversas herramientas para edición de documentos. Contiene la opción de hacer revisiones y marcaciones de diferentes partes del texto, gráficos o imágenes, y permite realizar sobre ellos comentarios o notas. Además, el revisor logra hacer un relevamiento de la información e invita a los participantes a tener en cuenta comentarios y anotaciones de otros revisores.

Por otro lado, PDFelement ofrece la opción de realizar firmas digitales en los documentos. Las firmas digitales o electrónicas pueden validarse legalmente, y tener la misma eficacia que las firmas manuscritas. De esta manera, PDFelement ayuda a que un documento pueda ser enviado de manera profesional o comercial, y mediante sus firmas digitales otorgarles su carácter de contrato. En el mismo sentido, PDFelement aporta su herramienta de codificación, para que un archivo pueda viajar protegido y encriptado, y solo pueda ser leído por personas autorizadas a hacerlo.

Finalmente, otra herramienta muy útil es la de la creación y edición de formularios. No solo permite crearlos, sino que de los mismos puede extraer información relevante para que luego sea analizada. Sin dudas, es una gran herramienta para quienes realizan allí sus trabajos, informes o investigaciones importantes.

Todos estos motivos y tantos otros son los que explican la popularidad del formato PDF en la presentación de documentación digital en todo el mundo y en todos los rubros. Por su parte, PDFelement se presenta como la herramienta más útil e intuitiva para su edición.