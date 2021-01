“Por si me muero, ya dejé mi herencia”; doctora fallece por covid horas después de su esposo

La doctora Janet Fresis falleció tras una larga lucha contra el covid. Su historia compartida en Twitter ha conmovido a las redes sociales. Horas antes su esposo había perdido la vida por el coronavirus.

La doctora usaba su cuenta de Twitter para narrar los hechos de su vida diaria y su contagio por covid. Era ginecobstetra y estaba casada con un doctor que era médico anestesiólogo y director del Hospital General de Tepeaca en Puebla.

Sin embargo, desde el 2 de diciembre del año pasado, la doctora comenzó a compartir su lucha contra el COVID-19.

“Maldito virus, sal de este cuerpo decadente,” compartió el 3 de enero de 2021.

Como podemos notar, la doctora se tomaba con el mejor ánimo posible la enfermedad, pero conforme iban pasando los días la situación se iba tornando más delicada.

Por si me muero, ya deje mi herencia. #testamento #covid

El 6 de enero, la doctora Fresis comparatió el resultado positivo de la prueba PCR, confirmando que tenía el coronavirus que causa COVID-19.

Su salud fue empeorando. Manifestó que sería hospitalizada, ya que el COVID-19 estaba progresando y haciendo estragos en su organismo. Expresó que “este es el fin”. No obstante, su principal preocupación eran sus padres.

Este es el fin, me voy a hospitalizar, no sé si salgamos de esta. 😢😞 Me preocupan mis papás también

— Dra. Fresis (@plaquetagen) January 9, 2021