Reportan explosión en portaviones en base naval de San Diego, California

Una explosión fue reportada en un portaviones en la base naval de San Diego mientras equipos de emergencia responden a un incendio en un barco de asalto militar, según las autoridades.

El buque es un portaviones anclado en San Diego, de acuerdo con Krishna Jackson, de la Base Naval de San Diego.

BREAKING! Loud explosion just heard from inferno aboard #Navy ship #USSBonhommeRichard pic.twitter.com/HuK12iC9BI

Jackson informó que el incendio comenzó mientras se realizaba un mantenimiento rutinario. No está claro todavía qué provocó el incendio.

🇺🇸 | El USS Bonhomme Richard de la US NAVY en llamas en la base naval de San Diego. pic.twitter.com/VKRc3JrwF1

Durante el incendio, había miembros de la tripulación a bordo del barco pero era un menor número que lo que se reporta durante la semana.

DEVELOPING: Firefighters responding to fire on board a ship at Naval Base San Diego. https://t.co/WvbWFkoaZl https://t.co/CaeqOAPqa1

— ABC News Live (@ABCNewsLive) July 12, 2020