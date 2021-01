Positivas, el 70% de pruebas Covid

Compartir esta publicación













De cada 10 pruebas de Covid-19 que realiza la Secretaría de Salud, siete son positivas, cifras que han superado los meses más álgidos de la pandemia y que han colocado como segunda causa de muerte a esta enfermedad entre los neolaredenses.

Durante el 2020 se registraron 3 mil 565 casos; en enero y hasta el miércoles, eran 673 casos positivos, de 961 pruebas de PCR, informó Óscar González Arrambide, jefe de la Jurisdicción Sanitaria en Nuevo Laredo.

Comentó que la cifra de positivos es muy alta, mucho más que en junio, julio y agosto. A pesar de que se ha hecho mucho énfasis en estos 10 meses de prevención, éstos son mayores, por lo que considera factible que se regrese a la primera fase, aunque él no quisiera por cuestión de economía de la ciudad, pero en cuestión de salud sí, porque será la única manera de detener esto y evitar una sobresaturación en los hospitales.

“Este comportamiento es para alarmarse porque estamos teniendo muchos contagios y defunciones por Covid-19 a tal grado que en menos de un año, ya es segunda causa de muerte, es algo que debe de darnos miedo, de asustarnos realmente porque esto no es una broma y no es que no exista esta enfermedad, es algo que vemos de manera diaria y quisiéramos que la gente tome conciencia de cuidarse”, mencionó.

Dijo que por el hecho que se tenga una población enferma, la situación podría complicarse, por lo que es importante cuidarse todos.

“Seguimos viendo mucha gente sin cubrebocas, sin la sana distancia, siguen haciendo reuniones, a veces no podemos intervenir, y como lo hemos dicho en otras ocasiones esto no es una responsabilidad del gobierno y de la Secretaría de Salud, es una responsabilidad de cada uno de nosotros como ciudadanos el tratar de cuidarnos mejorar y cortar esta cadena de transmisión”, añadió González Arrambide.