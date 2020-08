Posponer tu alarma puede dañar tu salud

Compartir esta publicación













¿Cuántas veces pospones la alarma por la mañana solo para dormir más? lamentamos decirte que retrasar el despertador solo trae efectos negativos para ti, esos 5 minutos son un falso sentido de descanso.

De por si utilizar una alarma para despertar no es recomendable, pues de acuerdo con una publicación de la BBC Mundo, el doctor Joaquín Segarra, neuropsicólogo, menciona que “el hecho de utilizar un despertador cada mañana ‘corta’ abruptamente el sueño y no es lo más recomendable”, despertar y volver a intentar dormir algunos minutos más no es mejor.

El ser humano tiene ciclos de sueño los cuales son afectados por diferentes factores y lo que ocurre al posponer tu alarma es que tu cuerpo comienza un ciclo de sueño nuevo que es interrumpido tan solo unos minutos después y consecuencia de ello experimentas cansancio y soñolencia.

De acuerdo con el psicólogo Rubicel Morales, “Si te levantas y pospones la alarma para volver a dormir, al despertar nuevamente, te vas a sentir agotado porque no logras llegar a la fase de descanso” por lo que al interrumpir en seguidas ocasiones las fases del sueño solo provocará más cansancio y desorientación durante tu día, volviéndolo un círculo vicioso.

Un ciclo del sueño completo dura un aproximado de entre 90-110 minutos “dormir un número par como 8 o 6 hora esta bien, por que cumples con los periodos” y de esta manera no deberá costarte el despertar, pero si no estableces una rutina del sueño los trastornos que deriven pueden afectarte.

Dormir bien puede traer consigo muchos beneficios, mejora la capacidad de memoria, resolución de problemas, ayuda a estar alerta e incluso mejora el estado de ánimo durante el día, además, mientras duermes tu cuerpo repara células y tejidos, mejora tu sistema inmunológico.

Así que la próxima vez que suene tu despertador e intentes querer postergar el inevitable hecho de levantarte para iniciar tu día, recuerda que solo lograrás despertar más cansado, en vez de eso, utiliza esos 5 o 10 minutos para despertar progresivamente y que te sientas mejor durante el día.

El Dato: ¿Sabías que?

Dormir es una de las actividades que ocupa la tercera parte de la vida de un ser humano.