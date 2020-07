Precio del DÓLAR HOY jueves 16 de julio 2020; cotización tipo de cambio

View this post on Instagram

¿Tienes #monedasantiguas y no sabes si todavía conservan su valor? Consulta aquí: https://www.banxico.org.mx/servicios/valor-monedas-que-ya-no-se-fa.html Si requieres más información, llama al 800-BANXICO o escríbenos a: [email protected] #BancodeMéxico #numismática #billetesymonedas