Precio del DÓLAR HOY lunes 27 de julio 2020; cotización tipo de cambio

¿Sabes cuáles son los beneficios de la #InclusiónFinanciera? La inclusión financiera fomenta la participación informada de los individuos para planear y conformar cada vez mejor su #patrimonio, mediante el uso de los productos y servicios financieros que les permiten ahorrar, invertir, realizar transacciones electrónicas, contratar seguros y solicitar créditos.