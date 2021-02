Prefieren los coches a las bicicletas, por seguridad

Compartir esta publicación













Sólo el 12.3 por ciento de los hogares neolaredenses utilizan bicicleta, mientras que el 72.3 por ciento cuenta con un auto o camioneta particular que utilizan como medio para todos sus traslados.

En Nuevo Laredo hay al menos 125 mil 505 autos, es decir, un vehículo por cada tres personas, número que opaca al porcentaje de ciudadanos que utilizan la bicicleta, ya sea como medio de transporte o por deporte; sin embargo, a pesar del auge que ha tomado andar pedaleando en estos últimos años, sigue siendo un número pequeño considerando la población.

El hecho deriva a su vez en otros problemas, y es que los automóviles no están acostumbrados a darles el lugar a los ciclistas, lo que de repente termina ocasionando un accidente; no obstante, éstos afirman que no hay una costumbre constante ya que temen de la cultura automovilística que predomina en la ciudad, entre otros factores.

“No hay ciclovías en Nuevo Laredo, es una ciudad que carece de espacios para trasladarse, por eso muchos no más la utilizan en zonas específicas donde no hay flujo vehicular, como la Ruta Jabalí, y otros espacios abiertos; además en la ciudad no hay ciclovías y las pocas que diseñaron hace tiempo no son respetadas.

Por eso manejar bicicleta en la ciudad se convierte verdaderamente en un deporte extremo porque corres el riesgo de que termines arrollado por un vehículo particular”, señaló Orlando, un neolaredense cuyo pasatiempo es el ciclismo.

A pesar de que a través de los años las actividades físicas con bicicleta han tomado relevancia por temas de salud, aún es muy poca la gente que se sube diario a este medio de transporte, la mayoría porque no cuentan con un vehículo-motor para trasladarse a laborar, sin embargo, la otra parte prefiere llevar sus bicicletas en los automóviles y manejarlas en lugares en donde concurren, pese a que se sienten seguros.

“Por lo general los miércoles, viernes y sábado son días en que encuentras una gran población de ciclistas en lugares como el Centro Cultural, el cual se ha convertido en un sitio perfecto para manejar con seguridad, porque no hay tanto tránsito de automóviles; en realidad no hay tantos lugares en la ciudad para hacer este tipo de deporte, pero la mayoría no lo utiliza como medio de transporte a diario por la misma problemática”, agregó.

Algunos señalaron que, a pesar de la gran cantidad de automóviles en el área urbana, la cultura vial es pésima y no hay un control riguroso que haga respetar las reglas de tránsito, siendo este quizás el principal factor que impide que muchos se atrevan a desplazarse a diario.

“Qué bonito sería que pudiéramos salir en familia manejando como ocurre en otras partes del país, pero lamentablemente todavía abundan las personas sin conocimientos de manejo y sin cultura vial tras un volante, y mientras esto continúe así, la gente no se va a arriesgar a terminar en un hospital”, expresó Orlando.