Otorgan el Premio Nobel de la Paz 2020 al Programa Mundial de Alimentos

El Comité del Premio Nobel de la Paz anunció al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas como el ganador del galardón para el 2020.

“El Comité ha decidido otorgar el Premio Nobel de la Paz del 2020 al Programa Mundial de Alimentos por sus esfuerzos para combatir el hambre, por su contribución para mejorar las condiciones para la paz en áreas afectadas por conflictos y por actuar como fuerza impulsora para prevenir el uso del hambre como una herramienta para la guerra y el conflicto”, dijo Berit Reiss-Andersen, presidenta del Comité Noruego durante su tradicional anuncio desde Oslo.

“El Programa Mundial de Alimentos es la organización humanitaria mas grande combatiendo el hambre y asegurando el acceso a alimentos. En el 2019, el Programa proporcionó ayuda a casi 100 millones de personas en 88 países”, destacó Reiss-Andersen.

Durante el anuncio del Comité televisado en vivo como todos los años, Reiss-Andersen también se refirió a los efectos de la pandemia del covid-19 en el mundo y el trabajo realizado por el nuevo ganador.

“En el marco de la pandemia, el Programa Mundial de Alimentos ha demostrado una habilidad sorprendente para intensificar sus esfuerzos. Como la organización misma ha afirmado ‘Hasta que exista una vacuna médica, el alimento es la mejor vacuna contra el caos”, dijo la presidenta del Comité.

Poco después del anuncio en Oslo, la organización humanitaria agradeció el premio a través de su cuenta en Twitter.

“Nuestro profundo agradecimiento por honrar al Programa Mundial de Alimentos con el Premio Nobel de la Paz 2020. Este es un poderoso aviso al mundo al recordar que la paz y #cerohambre van de la mano”, dice el mensaje.

