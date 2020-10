Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria 6 de octubre

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día de hoy martes 6 de octubre del programa Aprende en Casa para primero de primaria.

El programa Aprende en Casa de hoy martes 6 de octubre ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día de hoy.

Alumnos de primero de primaria, estas son las actividades, preguntas y algunas respuestas del día de hoy.

TE PUEDE INTERESAR:

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 6 de octubre

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 6 de octubre

Aprende en Casa: Actividades de primero de primaria – 6 de octubre

Conocimiento del Medio: Este soy yo

Reconocerás que eres una persona única y valiosa que tiene derecho a la identidad y a vivir en una familia que te cuide, proteja y brinde afecto.

Para esta sesión necesitarás el siguiente material:

• Lápices de colores o crayones para colorear.

• Lápiz.

• Hojas o cuaderno.

• Tu libro de texto.

Un rasgo físico son las particularidades que se pueden observar en el cuerpo de una persona como el color de ojos, del cabello, la estatura, el color de piel o el tamaño de las manos.

ACTIVIDAD

Observa con atención, la siguiente imagen de una madre con su hija.

Se nota que se parecen mucho sin embargo cada una tiene rasgos diferentes y eso las hace únicas e inconfundibles.

Observa a tus familiares, a tus papás y a tus hermanos ¿A quién te pareces en tus rasgos de la cara? ¿A quién te pareces en los gustos? ¿A quién te pareces cuando caminas?

Te invito a ver el siguiente video, observa con mucha atención, como Staff, Lucy, Alan y Nora te platican cómo son:

1. Momentos para recordar de ¿Quién soy? en Once Niños.

No solo los rasgos físicos te definen, también tus gustos y tu forma de ser es algo que te hace diferente a los demás.

Responde las siguientes preguntas y coméntalas con tu familia:

• ¿Cuál es tu juego favorito?

• ¿Qué te hace sentirte feliz?

• ¿Qué te da miedo?

• ¿Hablas mucho o prefieres ser callado?

• ¿Te gustan las mascotas?

• ¿Te gusta leer?

Ahora conocerás a unos amigos que platicarán lo que les gusta hacer, observa el video del minuto 01:50 al 03:57’ y del minuto 11:07’ al 11:58’

Momentos para recordar de lo que me gusta hacer en Once Niños.

Abre tu libro en la página 22, y realiza la actividad.

En el título dice: “Mis rasgos físicos y mis gustos”.

La primera pregunta que tienes que responder, es tu nombre:

Ahora reúnete con una persona de tu familia, pídele que te mire y que te diga lo siguiente:

• El color de tus ojos.

• El color de tu piel.

• El color de tu cabello.

Ahora pide que te ayude a escribirlo en tu cuaderno.

El Reto de Hoy:

Divide una hoja en dos partes, puedes marcarla solamente.

De un lado escribe o dibuja lo que te gusta, en el otro, lo que no te gusta, pueden ser cosas de tu cuerpo, de tu personalidad o de tu preferencia.

Aprende en Casa – Matemáticas: ¿Quién tiene más?

Continuarás con tu aprendizaje de lectura, escritura y ordenamiento de números naturales hasta 100.

Necesitarás:

• Tu cuaderno.

• Tus lápices de colores.

• Un dado.

• Tu material contable.

• Una cuerda para saltar.

ACTIVIDAD

Juega con un adulto, papá, mamá o con quien te acompañe, para ello necesitarás tu material contable.

El juego consiste, en que ambos tomen el material contable con la mano derecha y cierran los puños, cuando abran la mano, tienes que ver quién tomo más piezas.

¿Cómo puedes saber quién tiene más? ¿Se puede saber a simple vista?

Coloquen su material que tienen en la mano en una mesa para que puedan contarlas y verifiques quién logro tomar más piezas.

Para la siguiente actividad, además de tu material contable, necesitarás un dado y tu cuaderno.

En este juego, también se trata de ver quién tiene más al final, cada uno tirara el dado tres veces, tomarán el número que indica el dado de piezas del material contable, apártalas y regístralas en el cuaderno, el número de piezas, para después saber cuántas fueron en total.

Puedes guiarte con la siguiente tabla para registrar tus tiros, incluye más participantes si es necesario:

Después de que juntaron sus tres “montones” de material contable, observa quien logro juntar más, después cuéntenlo para confirmarlo y concuerde con su registro que hicieron.

Te invito a realizar un juego, se trata de saltar la cuerda, a ver quién logra más saltos, después de tres oportunidades, trata de no rebasar 15 saltos en total, igual que en la actividad anterior, deberán registrar los saltos y en lugar de palitos o circulitos, puedes representar cada salto con una U

Revisen su registro, escribe el total de saltos y determinen quién es el ganador.

El Reto de Hoy:

Intenta saltar la cuerda ¿Cuántos saltos puedes dar sin detenerte? o puedes intentar en tres turnos el mayor número de saltos. Invita a tus hermanos, a tus papás o algún familiar a saltar contigo, al finalizar puedes comparar quién logró más saltos

Aprende en Casa – Lenguaje: Ya hicimos las preguntas, ¿y ahora…?

Leerás textos seleccionados con el apoyo del docente para hacerlo después por ti mismo.

Descubrirás la relación de las preguntas planteadas con la información revisada.

Para esta sesión necesitaras los siguientes materiales: Lápiz, hojas blancas, cuaderno, lápices de colores y tu libro de texto Lengua Materna. Español de primer grado

ACTIVIDAD

Ayer aprendiste que cuando vas a buscar información sobre un tema es muy importante tener claridad sobre qué quieres saber y para que te va a servir esa información, hay que precisarla basándote en preguntas como las que se elaboraron la clase pasada y como las de tu libro de texto de la página 36.

• ¿Cómo son las ballenas? ¿Grandes o chicas? ¿Con dientes o sin dientes?

• ¿Dónde viven? ¿En la tierra o en el mar?

• ¿Qué comen? ¿Peces o plancton?

• ¿Cómo nacen? ¿De un huevo o de su mamá?

Puedes agregar todas las preguntas que consideres, las preguntas orientan tu búsqueda y ayudan a saber si el material del que dispones puede o no contener la información adecuada.

Esa tarea la puedes ordenar de la siguiente manera:

1. Elige un tema que te interese.

2. Plantea preguntas sobre lo que quieres saber de ese tema.

3. Busca información para responder las preguntas.

4. Escribe las respuestas.

5. Organiza la información, puede ser con dibujos también.

Así, paso por paso, podrás preparar tu texto para exponer; en esta ocasión el tema es…

Realiza la actividad de la página 37 de tu libro de texto con la información que encuentres.

En esta página te piden:

• Las ballenas son cetáceos, igual que los ____________

• Viven en ____________________________

• Nacen de ___________________________

• Algunos tipos de ballenas son ____________

• Se alimentan de _______________________

Aquí también puedes agregar preguntas, cómo:

• ¿Cómo son las ballenas? _____________________________

• ¿En qué se parecen las ballenas a los delfines? _______________

Para aprender un poco más sobre ballenas, observa el siguiente video, se trata de uno realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México.

1. Ballena Gris.

Es momento de buscar en los textos la información que responda a las preguntas. Lee con mucho cuidado y atención, comienza a leer en la página 33.

Algunos tipos de ballena son: la ballena gris, puedes resaltar la respuesta con tu color favorito para que no la pierdas.

En la página 34, en el texto hay información con la que puedes completar la respuesta. Algunos tipos de ballena son, además de la ballena gris, están la ballena azul y la ballena boreal, no olvides marcar la respuesta con tu color favorito.

¿Cómo son las ballenas? En el título dice que son gigantes, o sea muy grandes, son muy largas y pesan mucho, aunque nadan muy rápido, la ballena boreal puede vivir hasta 200 años.

Ve respondiendo las páginas 36 y 37 de tu libro o en su cuaderno, con calma.

La respuesta a la pregunta: ¿En qué se parecen las ballenas a los delfines? “Las ballenas y los delfines son cetáceos, o sea mamíferos adaptados a vivir en el agua”. Las ballenas son cetáceos, igual que los “delfines y las orcas”, viven en “el agua, en el mar, nadan y no salen a tierra”

Lee el texto que dice ¡A COMER! Está en la página 35 del libro de texto.

Hay un dato para complementar lo siguiente: Se alimentan de “plancton”, puedes agregar “las ballenas tienen barbas” a la respuesta que ya tienes de ¿Cómo son las ballenas? agrega también “algunas ballenas tienen barbas”.

Lee el texto de la página 36 titulado UNA GRAN MADRE.

Nacen de… “nacen de su mamá, las ballenas son mamíferos como nosotros y se desarrollan dentro del cuerpo de su mamá”.

Aquí se muestra la información completa, preguntas y respuestas, para que tú compares la información que registraste en tu libro o en el cuaderno, las respuestas que encontraste en los textos van a aparecer en subrayado.

Terminaste la búsqueda y registro de información con relación al tema de ballenas, recuerda que con esta información vas a preparar un texto para compartirlo con tu familia, eso significa que vas a seguir trabajando sobre este aspecto.

En la página 37 del libro de texto hay un modelo de esquema.

Realiza uno de la ballena con la información que conociste, tanto en los textos como en los videos, para compartirlo también con tu familia.

Observa el siguiente ejemplo:

Con ayuda de tu familia, elabora tu esquema de la ballena; si es necesario, que te vuelvan a leer los textos sobre las ballenas que están en tu libro de texto.

Antes del reto de hoy, observa el siguiente vídeo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, sobre las ballenas.

2. Temporada de avistamiento de ballenas.

El Reto de Hoy:

Ahora que ya tienes mucha información respecto a las ballenas, compártela con tu familia mediante un juego divertido que se llama ¿Sabías que?

El juego consiste en decirle a tu familia algún dato interesante que recuerdes sobre algún animal:

• ¿Sabías que? algunas ballenas no tienen dientes, sino barbas.

• ¿Sabías que? hay ballenas que llegan a vivir hasta 200 años.

Recuerda los datos interesantes que hayas aprendido para que se los cuentes y sorprendas a tu familia.

¿Sabías qué?

Aprende en Casa – Inglés: Las señales del semáforo

Aprenderás acerca de señalización de la vía pública, por tu propia seguridad es importante que las obedezcas ya que te aconsejan en qué forma debes comportarte para no sobrepasar los límites de seguridad

Para esta clase es necesario recordar la clase anterior, en la cual aprendiste algunas de las palabras que hoy repasaremos, puedes consultar la clase pasada en el siguiente video:

. Narración sobre señalizaciones.

«When you are on the street you need to follow traffic signals and signs in order to avoid accidents. A traffic light for vehicles has red, yellow and green signals. Red signal means that vehicles must stop, a yellow signal means that vehicles need to wait and a green signal means that vehicles can move or go now. Pedestrian signals help pedestrians cross at intersections with traffic lights. Before you cross the street, you stop look listen and think. Always cross at pedestrian crossings or corners, wait for the lights. You must stop at the corners. When the pedestrian light is red you must wait. don´t walk. When the light turns green you may cross the street, walk now. It is very important to follow traffic signals and signs in order to be safe and avoid accidents”.

Very good! ¡Muy bien!

Identifiquemos alunas de las señalas referidas en el texto:

• Pedestrian crossings / Pase peatonal

• Stop / Alto

• Traffic light / Semáforo

• Pedestrian signal / Señal de peatón

Very Good. You did a Good job

Ahora que ya sabes las palabras de las señalizaciones que te parece si cantas la siguiente canción.

2. Canción sobre señalizaciones.

When you’re walking, you’re a pedestrian. The pedestrian signal shows you when to cross. Red means stop yellow means wait and green means go. When you are driving watch the traffic light. The traffic light shows you when to go. Red means stop yellow means wait and green means go.

• Cuando veas una red light en el semáforo, es decir una luz roja, significa “stop”, alto.

• Cuando veas una yellow light en el semáforo, es decir una luz amarilla, significa “wait”, espera.

• Cuando veas una green light en el semáforo, es decir una luz verde, significa “go”, avanza.