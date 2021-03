Conoce cuándo y dónde será el partido donde la Selección Mexicana sub 23 de Jaime Lozano buscará el primer lugar de su grupo en el Preolímpico

Compartir esta publicación













Preolímpico: México vs Estados Unidos sub 23 cuándo y dónde ver EN VIVO

TE PODRIA INTERESAR: Deshaun Watson, QB de Houston enfrenta demandas por agresión sexual

La Selección Mexicana Sub-23 con un paso perfecto consiguió clasificarse a las semifinales del Preolímpico de la Concacaf tras vencer a la Selección de Costa Rica el pasado fin de semana.

Este miércoles, el duelo contra Estados Unidos será para definir quién se quedará con el liderato del grupo A.

El técnico mexicano Jaime Lozano llamó como Clásico este partido, pues es la máxima rivalidad que hay en esta Confederación Concacaf.

“Será un partido importantísimo, porque el que gana se queda con el primer lugar de grupo. Y también hay mucho orgullo y pasión”, dijo Lozano en conferencia de prensa.

El juego será este miércoles 24 de marzo a partir de las 19:00 horas en el Estadio Jalisco, ahí la Selección Mexicana intentará conseguir su tercera victoria consecutiva.

El director técnico de Estados Unidos, Jason Kreis, sabe que será el duelo más complicado de la fase de grupos del Preolímpico.

Aquí te decimos todos los detalles para que no te pierdas el partido México vs Estados Sub 23 del Preolímpico de la Concacaf.

Preolímpico México vs Estados Unidos

Fecha: Miércoles 24 de marzo

Horario: 19:30 horas

Sede: Estadio Jalisco

Canal: Canal 5 y TUDN

Con información de: MT