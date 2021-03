Prepara TAMIU su conferencia sobre nativos

Compartir esta publicación













Las naciones y comunidades nativas americanas que existen en lados opuestos de las fronteras serán el foco de la próxima entrega de la serie de conferencias virtuales “Bringing the University to You” de TAMIU el miércoles 24 de marzo a las 7 de la noche.

El doctor Scott Manning Stevens, profesor asociado de Inglés y director del programa de Estudios Indígenas y Nativos Americanos de la Universidad de Syracuse, presentará su conferencia, titulada “América nativa y la otra frontera”.

Patrocinado por Humanities Texas y presentado por TAMIU, las conferencias de la serie son gratuitas y abiertas al público.

Las conferencias de la serie “Bringing the University to You” están diseñadas para compartir con la comunidad de TAMIU y el público cuatro conjuntos de temas relacionados con las fronteras.

Los temas discutidos en la serie incluyen las experiencias de escritores mexicano-estadounidenses y sus comunidades, el papel de la comunidad y la experiencia de vida en la escritura de mujeres étnicas, el problema de las fronteras políticas para los indígenas estadounidenses cuyas culturas son anteriores al sentido moderno de la frontera y la experiencia de vivir en la frontera entre Texas y México y dedicar una carrera a estudiarla.

En su conferencia, discutirá temas relacionados con las naciones y comunidades nativas americanas que existen en lados opuestos de las fronteras, que se han trazado a través de sus tierras ancestrales.

Se centrará en la frontera entre Estados Unidos y Canadá en el contexto del evento anual de ‘Cruce fronterizo’ en el que los indígenas estadounidenses se reúnen y luego cruzan la frontera sin documentación de ningún tipo como señal de su independencia, tradición y sentido de pertenencia en una América del Norte sin fronteras.

Su conferencia también considerará que las reservas, en sí mismas, tienen fronteras, y las implicaciones que esto tiene para las personas que viven allí.

En la Universidad de Syracuse, el doctor Stevens también tiene nombramientos de cortesía como profesor asociado de Historia del Arte y la Música y profesor asociado de Religión.

Es un experto en la representación de los indígenas americanos en el arte, la cultura y la literatura. Recibió su Ph.D. en inglés de la Universidad de Harvard y es ciudadano de la Akwesasne Mohawk Nation.

Ha publicado numerosas publicaciones en revistas revisadas por pares y ha sido coeditor y autor de libros como “Home Front: Daily Life in the Civil War North” (University of Chicago Press, 2013) y “Why You Can’t Teach United States History Without American Indians ”(North Carolina University Press, 2015), y contribuyó a “ Art of the American West: the Haub Family Collection en Tacoma Art Museum ”(Yale University Press, 2014).

Manning Stevens es miembro de las juntas directivas de varios museos y organizaciones y ha contribuido a proyectos y exposiciones como “Native Voices” del Museo Metropolitano de Arte.

La última conferencia de la serie presenta al doctor Jerry Thompson, profesor regente de TAMIU, quien disertará sobre “Cincuenta años en la frontera Texas-México” el jueves 8 de abril a las 7 pm.

Para obtener información adicional sobre la Serie, comuníquese con el doctor Adam Kozaczka, profesor asistente de Humanidades de TAMIU, en [email protected] edu o en 956.326.3300.