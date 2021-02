Presentador del clima se lanza al mar para rescatar cuerpo de un ahogado (VIDEO)

Un presentador del clima se lanzó al mar para rescatar a una persona justo después de una emisión en directo frente a las costas de Queensland para canal de televisión australiano 9 News, pero resultó que la víctima ya había fallecido y ayudó a los rescatistas a sacar el cadáver del agua.

Este viernes Luke Bradnam apenas estaba terminando su segmento meteorológico en vivo en una playa de Gold Coast cuando fue alertado de lo que parecía ser una persona en problemas en el mar. El presentador no dudó en quitarse su traje y nadar hacia el ahogado.

Una vez en el agua, se dio cuenta de que lo que había visto era en realidad un cuerpo flotando entre las olas, así que con la ayuda de los rescatistas llevaron el cadáver hacia la orilla. “Nunca he experimentado algo así. Nunca había visto a una persona muerta”, admitió el presentador, conmocionado por lo ocurrido.

"I immediately stripped off and raced out with the boogie boarder to help the person in trouble." #9Newshttps://t.co/tumkytrxAz

— 9News Australia (@9NewsAUS) February 5, 2021