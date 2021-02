Presentan alto riesgo menores en el embarazo

Al ser prácticamente unas niñas su organismo no está preparado para enfrentar un embarazo

Al menos cuatro menores de 15 a 18 años que acudieron a consulta a la Unidad de Salud Américo Villarreal, fueron referidas al Hospital Materno Infantil al ser consideradas de alto riesgo, declaró Gregorio Jesús Ortegón Martinez, médico de esta unidad y urgenciólogo del Hospital de Especialidades.

Al ser prácticamente unas niñas su organismo no está preparado para enfrentar un embarazo, lo que las vulnera a amenaza de aborto, eclampsia y padecimientos que no sólo exponen la salud y la vida de la menor, también la del prodcuto.

“En los últimos tres meses han venido a consultar jovencitas embarazadas, de su primero y segundo embarazo; ellas son referidas de manera inmediata al hospital, ya que son de alto riesgo, y requieren de una atención especializada, ya que puede llegar a presentar abortos, como ya dijimos, entre problemas de salud”, expresó.

Abstenerse de tener relaciones sexuales a esa edad, ya que éstas son la consecuencias, pues mientras más chicas, más riesgo tendrán.

“Sobre todo porque con la pandemia no se han podido bajar bien los programas, ya que en esta contingencia los jóvenes no pueden acudir a las escuelas y los programas preventivos no se pueden aplicar al cien por ciento”, mencionó.

Lamentó que estas jóvenes regresan al año siguiente con otro embarazo, y algunas de ellas, ya no con la misma pareja, situación por las que exponen sus vidas.

Por