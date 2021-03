Biden hace llamado para prohibir armas de asalto, tras tiroteo en Colorado

Luego del tiroteo que dejó 10 personas muertas en un supermercado en Colorado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo un llamado para prohibir las armas de asalto.

Biden dio a conocer su deseo para que en el país se reintroduzcan restricciones sobre las armas de asalto, así como otras medidas de control sobre armamento.

TE PUEDE INTERESAR: Suman 10 muertos, entre ellos un policía, por tiroteo en supermercado de Colorado

“Podemos volver a prohibir las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad en este país. Lo conseguí cuando era senador. Fue ley durante largo tiempo y ayudó a reducir las matanzas masivas. Debemos hacerlo de nuevo”, manifestó el mandatario.

BIDEN: "We can ban assault weapons and high-capacity magazines in this country once again. I got that done when I was a senator. It passed, it was the law for the longest time and it brought down these mass killings. We should do it again." pic.twitter.com/mhZ4ANbhT3

Asimismo, Biden ha señalado que no hace falta esperar ni un minuto antes de tomar medidas “razonables” para realizar ese control de armas.

In progress: Police are responding to an active shooter at a #KingSoopers Supermarket in #Boulder , #Colorado . Graphic video shows multiple people injured. @MSNBC @ABC @NBCNews @CBSNews @CNN @FoxNews

En el tiroteo registrado en un supermercado de Colorado el lunes 22 de marzo, autoridades informaron que diez personas perdieron la vida, incluyendo el primer agente de policía que llegó al lugar.

🇺🇸 It's currently unclear how many people have been harmed.

Images are circulating of man (most likely the shooter) being escorted to a stretcher in handcuffs.

⚠️ If possible, continue to avoid the area near King Soopers on Table Mesa Road! ⚠️ pic.twitter.com/jBDjmYQptC

— Afro Liberation Front (@AfroFrontCo) March 22, 2021