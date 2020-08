AMLO: “No estamos persiguiendo a nadie”

Compartir esta publicación













Luego de que se filtrara la denuncia de Emilio Lozoya donde involucra a ex presidentes, gobernadores y ex legisladores en casos de corrupción, el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó claro que con esto no se está persiguiendo a nadie.

Durante su conferencia matutina, el mandatario aclaró que su gobierno no está persiguiendo a nadie por las acusaciones de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).

López Obrador pidió a quienes se encuentran nombrados en la denuncia de Lozoya Austin que demanden por daño moral y, que si la conciencia está tranquila, no tienen nada que temer.

“Les diría que el que está bien con su consciencia no tiene nada qué temer. El tribunal que juzga a los seres humanos es el tribunal de la consciencia de cada quien, el que nada debe nada teme, si no participaron, sino recibieron dinero que no se preocupen, no les va a pasar nada”, dijo.

“Si están siendo difamados que presenten denuncias por daño moral, pero no hay más. Nosotros no estamos persiguiendo a nadie, lo que queremos es que se acabe la corrupción, que se acabe el bandidaje oficial que existía, que ya no haya Lozoyas ni Garcias Lunas, para que quede más claro, que ya se acabe con la peste de la corrupción que más ha dañado a México”, argumentó.

“Se enojan, ¿quién les manda?¿querían triunfar sin escrúpulos morales de ninguna índole? ¿tranzar para avanzar? Pues el pueblo se cansa de tanta pinche tranza. El que no tiene ningún tipo de delito, no tiene por qué preocuparse”, refirió.

Emilio Lozoya Austin, denunció que miembros del Partido Acción Nacional, entre ellos Cabeza de Vaca prácticamente lo “extorsionaron” con la finalidad de que se aprobaran reformas estructurales influenciadas por Odebrecht y otras empresas extranjeras. https://t.co/CkWCsYOHVK — El Mañana (@ElMananaOnline) August 20, 2020