VIDEO: Presos de la cárcel de El Paso trasladan cuerpos de víctimas covid a la morgue

EL PASO, Texas – Los presos del Centro de Detención del Condado de El Paso están ayudando a la Oficina del Médico Forense trasladando los cadáveres a las morgues móviles.

La Oficina del Sheriff del condado de El Paso y el juez del condado Ricardo Samaniego confirmaron con ABC-7 que los presos fideicomisarios están ayudando al personal de la morgue que está abrumado por la pandemia de Covid-19.

Los presos fideicomisarios son presos con buen comportamiento cuyos delitos son delitos menores y trabajan de forma voluntaria.

La EPSCO dijo que entre cuatro y ocho reclusos han estado asistiendo todos los días durante ocho horas desde el lunes.

📍NEW: Chilling video of El Paso jail inmates hired to move bodies of #COVID19 deceased patients into mobile overflow morgues. Inmates wear full PPEs & paid $2/hour. They’ve been doing this tough work since Monday, before El Paso increased to 10 mobile morgues. I cry for El Paso. pic.twitter.com/KgQBpzD1mZ

Los presos reciben equipo de protección personal completo mientras trabajan, según una portavoz de la oficina del alguacil, quien también dijo que los presos están acompañados por un ayudante del alguacil y dos oficiales de detención de la cárcel.

Samaniego dijo que la Oficina del Médico Forense solicitó ayuda recientemente. Dijo que la asistencia de los presos es solo temporal, ya que la morgue espera la ayuda de la Guardia Nacional de Texas.

3) More photos of inmates loading the #COVID19 deceased under supervision of sheriffs. These inmates were only supposed to work weekdays, but now needed to work weekends as well. pic.twitter.com/ZdNZ8qijEO

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) November 15, 2020