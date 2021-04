Presos arman motín y causan destrozos en prisión de EEUU (VIDEO)

Compartir esta publicación













Más de 50 presos furiosos por las malas condiciones de la prisión y las demoras en los procesos judiciales se amotinaron en una prisión de San Luis, Missouri.

De acuerdo con medios locales, los disturbio dentro de la penitenciaría comenzaron el domingo por la noche en el tercer piso del edificio.

Fue a las 8:00 de la noche, hora local,cuando un grupo de presos comenzó el disturbio, rompieron ventanas y arrojaron diversos objetos mientras protestaban alegando que viven en malas condiciones, además que por la pandemia, sus procesos judiciales han tenido retrasos.

Personas vestidas con camisetas similares a las que utilizan los reclusos se posicionaron afuera del penal, para también manifestarse y mostrar apoyo a los reos.

BREAKING: Uprising underway at St Louis City Justice Center. This is the second this year.

Mientras tanto, dentro de la cárcel los destrozos continuaban y se inició un incendio en el segundo piso que fue controlado de inmediato por los bomberos.

BREAKING: Inmates at the City Justice Center have once again broken windows. From a city spokesperson: We are aware of the disturbance on the third floor of the CJC and that authorities are responding accordingly.

Aproximadamente dos horas más tarde, oficiales de la policía ingresaron a la prisión y pudieron controlar el motín, de acuerdo con el sheriff de San Luis, Vermont Betts, ninguno de los agentes resultó heridos.

Por parte de los presos, se reportó que dos de ellos presentaron heridas.

🚨#BREAKING Uprising underway at the St. Louis City Justice Center Jail The jail holds suspects who have not yet been convicted of a crime, and who cannot afford bail. There are also reports of a fire inside. This is the second time

En febrero, el centro de justicia de San Luis ya fue escenario de una revuelta similar. Entonces, se amotinaron unos 115 presos que prendieron fuegos, provocaron una inundación y rompieron ventanas en la cuarta planta, desde donde arrojaron varios objetos.