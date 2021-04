Prevé TAMIU regresar a las clases en el otoño

A medida que la nación, el estado y la ciudad continúan con una recuperación pandémica de Covid-19, la Universidad Internacional de Texas A&M (TAMIU) tiene la vista puesta en el regreso a clases presenciales en el otoño.

El presidente de TAMIU, el doctor Pablo Arenaz, dijo que el plan de la Universidad para el otoño se centra en un regreso a una experiencia vibrante en el campus para estudiantes, profesores y personal del campus de 300 acres al noreste de Laredo.

TE PUEDE INTERESAR: Balacera en salón de fiestas de Laredo, Texas; un muerto

“Hemos seguido las recomendaciones de salud y nuestro estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad, las pruebas agresivas y un programa de vacunación aquí en el campus ha mantenido la prevalencia de Covid-19 en nuestro campus por debajo del 2%, entre los más bajos del Sistema Universitario Texas A&M”, indicó.

“Además de las pruebas rápidas en el campus y las oportunidades de vacunación, continuaremos requiriendo cubrirse la cara en el campus, distanciamiento social y lavado de manos riguroso”, afirmó.

Dijo que se trabajará con el gobierno federal, municipal, estatal y la directiva de A&M para guiar esta recuperación y ajustar las operaciones según sea necesario. Arenaz dijo que la Universidad está ansiosa por volver a una experiencia tradicional en el aula.

“Estamos comprometidos a brindarles a nuestros estudiantes la dinámica universitaria completa que se merecen, una experiencia de alta calidad que brinda cursos, experiencias y conocimientos en el campus y servicios de apoyo que fomentan un graduado completo que será competitivo y exitoso en su elección carrera o escuela de posgrado ”, explicó.

Arenaz mencionó que el compromiso, la resistencia y la determinación de la Universidad durante la pandemia han empoderado a todos los miembros de la comunidad universitaria para seguir teniendo éxito.

“Nuestros estudiantes, profesores y personal demostraron que no solo podían enfrentar los desafíos de un cambio sin precedentes, sino también superarlos”, afirmó.

Refirió que los estudiantes, la facultad y el personal hicieron la transición a la entrega en línea y las operaciones virtuales y perseveraron.

“Nuestro compromiso, la capacidad de recuperación y la determinación de nuestros profesores, estudiantes y personal nos permitieron cumplir nuestra misión como una agencia estatal esencial.

Hemos estado completamente operativos en todo momento, brindando todos los recursos y servicios necesarios.

Este mismo compromiso y espíritu impulsa el regreso y la recuperación de nuestro campus en el futuro ”, dijo. Reconoció el apoyo crítico brindado a TAMIU a lo largo de su respuesta Covid-19.

“Con la generosidad de la asistencia federal y la asociación de donantes, pudimos ayudar a brindar a los estudiantes la asistencia que tanto necesitan.

El programa TAMIU CARES, que otorga becas a estudiantes para gastos relacionados con Covid-19, ha otorgado más de $ 6 millones en becas de emergencia”, señaló. Indicó que el financiamiento adicional de CARES ha respaldado los recursos de respuesta utilizados.

“Nuestros donantes y socios locales también ayudaron a proporcionar a los estudiantes becas y recursos adicionales.

Sin este nivel de asociación, nuestro camino a seguir se habría hecho muy lento ”, explicó Arenaz.

También destacó los notables y continuos esfuerzos de los voluntarios a lo largo de la respuesta a la pandemia.

📣 COVID-19 UPDATE (04/02):

➡️ Hospitalization rate: 1.90%

➡️ 6 patients in ICU

➡️ First Doses Administered: 46.86%

➡️ Fully Vaccinated: 25.15%

➡️ 65+ population who have received a vaccine: 70.20%

More information: https://t.co/GmabnulxWo#LaredoHealth #MaskUpLaredo pic.twitter.com/GJtpVg5ovE

— City of Laredo (@cityoflaredo) April 2, 2021