VIDEO: Así fue primer concierto masivo con sana distancia

Reino Unido.- La pandemia de coronavirus que afecta al mundo ha modificado diversas actividades del día a día y los conciertos masivos no han sido la excepción. Recientemente en Reino Unido se realizó el ahora conocido como el “primer concierto de la sana distancia”, bajo estrictas normas de sanidad contra los contagios.

El cantante británico Sam Fender fue quien realizó esta presentación en el Virgin Money Unity Arena de Newcastlem, por lo que para este evento los asistentes acudieron con cubrebocas y caretas, pero lo que más llamó la atención fueron las cientos de plataformas que se colocaron alrededor de los escenarios con los cuales se buscó que los asistentes gustaran la sana distancia.

En cada pequeño templete tenía un cupo máximo de 4 personas, sin embargo, como se puede ver en las imágenes difundidas del festival, no todos respetaron dicha disposición.

First socially distanced concert over in the UK, and I like this concept. Everybody kinda gets their own VIP box seats! pic.twitter.com/3mXNfoORem

