Así fue el primer divorcio virtual en la CDMX (FOTOS)

View this post on Instagram

Recuerda que, a partir de mañana, podrás acceder a la nueva modalidad del #PJCDMXvirtual de Juicios en Línea. Solo necesitas: -Correo Electrónico -Firma Electrónica (FIREL o e.firma) Para más información consulta nuestra página: https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/tramites-linea #PJCDMX #JuiciosEnLínea #CDMX