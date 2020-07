Primer parto de positiva con Covid-19

Compartir esta publicación













Una mujer con Covid-19 dio a luz en el Hospital General Solidaridad, por lo que ahora su bebé es muestreado para confirmar o descartar que porte el virus.

Sería el primer caso de este tipo en Nuevo Laredo, según reveló Jesús González Cepeda, director del nosocomio.

“El bebé no está confirmado con coronavirus, su madre es positiva a Covid, fue intervenida quirúrgicamente para que el pequeño naciera vía cesárea, por lo que se muestreó para descartar o confirmar esta enfermedad”, comentó.

Hasta ahora, el pequeño y su madre están bien, bajo monitoreo en el nosocomio.

SATURADA, URGENCIAS

Adecuan el General para ser convertido totalmente en un Hospital Covid y ante esta situación, el área de urgencias está saturada.

“Ya se está trabajando en la conversión del General para ser Hospital Covid, se está adecuando todo, hemos tenido mucha demanda de pacientes con coronavirus, en el área de urgencias tenemos nueve pacientes, (ayer) dimos cuatro de alta; así como van se dan, se van ingresando.

“Los tenemos en urgencias, pero de éstos nueve sólo nos vamos a quedar con cinco”, dijo González Cepeda.

Mencionó que casi todo el hospital, se va a ir pasando para allá.En cuanto al Hospital Covid, indicó que hasta ayer eran 35 personas, en días pasados se estuvo a toda su capacidad, pero se han dado de alta algunos y otros lamentablemente han perdido la vida.

Exhortó a los neolaredenses a quedarse en casa para no ser una estadística más de esta patología, respetar la sana distancia, hacer uso del cubrebocas, lavado de ma-nos, el gel antibacterial y no salir si no es necesario.