Margaret Keenan, abuelita de 90 años es la primer persona en el mundo en recibir vacuna covid

Margaret Keenan, una mujer de 90 años fue la primera persona en el Reino Unido y el mundo en recibir la vacuna contra la COVID-19 desarrollada por la farmacéutica estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNTech, informaron este martes los medios.

Margaret Keenan, de 90 años, fue filmada y fotografiada mientras se le administró la vacuna -en torno a las 6.30 GMT- en el Hospital Universitario de Coventry, en el centro de Inglaterra.

Keenan, a quien sus amigos y familia llaman “Maggie”, recibió la primera de las dos dosis de la vacuna de la enfermera May Parsons, de origen filipino, en medio de una gran atención mediática al marcar el comienzo de lo que el Gobierno del Reino Unido ha denominado el V-Day” (Día de la V o vacunación).

Margaret Keenan, que cumplirá 91 años la próxima semana y es oriunda de la localidad norirlandesa de Enniskillen, es una antigua empleada de una joyería, tiene una hija, un hijo y cuatro nietos.

First person to receive Pfizer Covid-19 vaccine is Margaret Keenan, 90, as UK begins biggest vaccination programme in NHS history https://t.co/7boFS0Ll6C

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) December 8, 2020