Histórico: Rusia registra la primera vacuna contra el COVID-19

Vladimir Putin anunció en una reunión con su gabinete que la vacuna es “eficaz” y logra una “inmunidad estable” ante el nuevo coronavirus. Incluso anunció que su hija fue inoculada con ella, bautizada como “Sputnik V“.

“Esta mañana se ha registrado, por primera vez en el mundo, una vacuna contra el nuevo coronavirus“, dijo el jefe del Kremlin en una reunión con el Gabinete de Ministros. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció así este martes (11.08.2020) la primera vacuna contra el COVID-19. “Espero que nuestros colegas en el extranjero también seguirán su labor y en el mercado de los fármacos y vacunas habrá más remedios que se puedan utilizar”, afirmó Putin.

Según el mandatario, la vacuna rusa es “eficaz”, ha superado todas las pruebas necesarias y permite lograr una “inmunidad estable” ante la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus. “Una de mis hijas se aplicó esta vacuna. Creo que participó en los experimentos”, dijo Putin, según la agencia Interfax, unos minutos después de haber anunciado la homologación de la vacuna, agregando que tuvo un poco de fiebre “y nada más”.

Esta vacuna, bautizada como ‘Sputnik V’ (en homenaje al conocido satélite ruso, con “v” de “vacuna”) será distribuida el 1 de enero de 2021, según declaró el presidente del fondo soberano involucrado en su creación. “Más de 1.000 millones de dosis” fueron encargas por 20 países extranjeros, afirmó Kirill Dmitriev, precisando que la fase 3 de los ensayos comenzará el miércoles.

En las semanas anteriores a este anuncio, científicos extranjeros manifestaron su preocupación por la rapidez de la creación de una vacuna de este tipo, y la OMS llamó al respeto de las “líneas directrices y directivas claras” en materia de desarrollo de este producto.

Cautela en la OMS

La Organización Mundial de la Salud recibió con cautela la noticia de que Rusia ha registrado la primera vacuna del mundo contra la COVID-19, señalando que ésta, como el resto, deberán seguir los trámites de precalificación y revisión que marca el organismo.

“Acelerar los progresos no debe significar poner en compromiso la seguridad”, señaló en rueda de prensa el portavoz de la OMS Tarik Jasarevic, quien añadió que la organización está en contacto con las autoridades rusas y de otros países para analizar los progresos de las distintas investigaciones de vacunas. El portavoz subrayó que la organización se siente animada “por la rapidez en que se están desarrollando las vacunas” y espera que algunas de ellas “se muestren seguras y eficientes”.

