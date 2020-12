Se aplica la primer vacuna en EU; enfermera la recibe

Sandra Lindsay, una enfermera que trabaja en una unidad de Cuidados Intensivos, dijo sentirse “aliviada y esperanzada” tras la aplicación de la primera dosis.

Una enfermera del barrio de Queens se convirtió en la primera persona en recibir la vacuna de Pfizer contra el coronavirus en Nueva York, en un evento que fue compartido por teleconferencia por el gobernador Andrew Cuomo.

Sandra Lindsay, quien trabaja en la unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Lenox Hill de Manhattan, recibió la dosis en un centro médico de Long Island. “No se sintió diferente a cualquier otra vacuna. Estoy esperanzada y aliviada”, comentó tras la aplicación de la primera dosis, en el inicio simbólico de la campaña de vacunación en EEUU. Las campañas de vacunación están en manos de cada estado y por el momento ningún otro miembro de la Unión había reportado.

