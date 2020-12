Teresa Mata; primera trabajadora latina en recibir la vacuna en Texas

La vacuna contra el Covid-19 llegó a Texas y Teresa Mata se convirtió en la primera mujer latina en Dallas en recibir esta dosis que representa la esperanza de miles para frenar los contagios.

El Hospital Metodista de Dallas fue el primero en recibir las vacunas, y Teresa Mata, una madre de familia de 51 años quien se encarga de la limpieza del área de emergencias en el hospital fue la primera en aplicarse el activo.

Dicho hospital recibió 5 mil 850 dosis para ser aplicadas al personal que labora dentro del nosocomio, desde personal de limpieza, administrativo, médicos y enfermeras, ya que son ellos quienes están en constante peligro de contagio.

Mata es madre de cuatro hijos y dijo gustosa que aceptó la vacuna porque quieres proteger a su familia del virus que ha afectado a miles de familias en Texas, uno de los estados más golpeados por la pandemia.

“Vamos a parar todo esto”, dijo Teresa Mata después de que le aplicaran la vacuna en el hospital donde labora encargada de la limpieza en la sala de emergencias.

VACCINATED: The first of 5,850 #CovidVaccine doses at @MethodistDallas went to Teresa Mata, 51, who cleans rooms in the ER. She's a mother of four and wants to protect her family. More than 100 COVID-19 vaccines will be given here today. pic.twitter.com/6eYA8qLZ83

— Jason Whitely (@JasonWhitely) December 14, 2020