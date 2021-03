Primero Pepe Lepiú, ahora piden cancelar a Speedy Gonzales

Los estereotipos observados en la pantalla grande y chica están sufriendo ante las nuevas generaciones. Los estudios de Hollywood se unen al movimiento de la diversidad y la representación justa, eliminando cualquier imagen que pueda herir o dañar al público. Primero acusaron a Pepe Le Pew de “fomentar la cultura de la violación”, y ahora expusieron al famoso Speedy Gonzales como un perpetuador de clichés de las personas mexicanas.

Speedy Gonzales es un conocido personajes de los Looney Toons, se trata de un ratón mexicano vestido con las ropas tradicionales de las comunidades rurales observadas en muchas partes del país en los años 40’s. Lleva un gran sombrero y su característica más notable es su velocidad, a menudo dejando atrás a los antagonistas con su rapidez y astucia. Pero hay voces que no están de acuerdo y no están contentos con lo que Speedy, o hasta su primo Lento Rodriguez, significan en los tiempos actuales y piden su cancelación. Las nuevas exigencias sociales están a favor de la eliminación del racismo de todo tipo, pero también han levantado la controversia por el cariño que el público siente por los personajes.

El comediante Gabriel Iglesias, quien interpreta a Speedy Gonzales en Space Jam, tuiteó para compartir una opinión sobre la polémica. Él tiene la certeza de que Speedy no puede ser cancelado porque no es una representación errónea de los mexicanos.

I am the voice of Speedy Gonzales in the new Space Jam. Does this mean they are gonna try to cancel Fluffy too? U can’t catch me cancel culture. I’m the fastest mouse in all of Mexico 💨 pic.twitter.com/Ov4wjO00kM

— G a b r i e l – I g l e s i a s (@fluffyguy) March 7, 2021