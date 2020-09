Principales usos del Bitcoin en el 2020

Compartir esta publicación













Los primeros usuarios de bitcoin y de la tecnología blockchain no la tuvieron fácil en los primeros tiempos. Aunque no iban de puerta en puerta difundiendo el uso de la criptomoneda, se autodenominaron “evangelistas” porque su labor era la de educar a muchos escépticos que no creían que un dinero respaldado en nada pudiera funcionar. Y en pleno 2020, aunque bastante terreno han conquistado, todavía tienen mucha gente a la que convencer sobre los usos del Bitcoin.

Todavía hay quienes opinan que se trata de una burbuja o un dinero que está destinado a fracasar. Sin embargo, un hecho es claro para sus partidarios, quienes defienden el uso del bitcoin como un activo de refugio: Bitcoin está diseñado para ser descentralizado y para que conforme pase el tiempo se vuelva deflacionario.

Así, como no existen entidades como bancos que puedan aumentar la cantidad de bitcoins artificialmente, con el tiempo no haría sino valer más. Con ello, sus partidarios esperan que sustituya al oro, al menos digitalmente.

Pero, a pesar de este hecho que puede seducir a cualquiera, muchos de aquellos que “guardan” la criptomoneda con las esperanzas de que su dinero aumente se quedan con el corazón roto viendo repentinamente numeritos rojos en las gráficas de precio.

Justamente esto es lo que ha dado paso al segundo uso de Bitcoin: un método de inversión. Este uso es el que seduce también a los nuevos usuarios, y por ello se han creado plataformas en las que se pueden abrir y cerrar operaciones con criptomonedas.

También, hay herramientas que permiten a cualquier persona comprar el bitcoin o intercambiarlo por otra de las cientos de criptomonedas populares hoy en el mercado en tan solo un par de clics. Un ejemplo es este Monedero Criptomonedas, bastante usado por veteranos y nuevos usuarios.

El último caso de uso es el bitcoin como método de pago. Las barreras tecnológicas de entrada se han derrumbado (principalmente gracias a la creación de herramientas como el Monedero que acabamos de mencionar) y gracias a esto, más personas confían en el bitcoin para realizar sus compras del día a día. Sin embargo, todavía su difusión no es la que los evangelistas esperarían.

Lamentablemente, todavía hay miedo alrededor de las fluctuaciones del precio de la criptomoneda. Aunque muchas personas alrededor del mundo la usan para pagos, el bitcoin sigue siendo la predilecta para inversiones y resguardo de valor. No se ven muchas personas comprando en las tiendas con un lingote de oro ¿cierto?

Al rescate de este hueco en la criptoeconomía llegan otros tipos de criptomonedas: las llamadas “stablecoins”. Son muy parecidas a la moneda fiduciaria. De hecho, establecen paridad con el euro, el dólar o cualquier otro activo, y dotan de una liquidez que la reina de las criptomonedas parece no poseer aún.

Con ello, se ha dado un soplo de aliento a los evangelistas, quienes consideran que las criptomonedas todavía pueden afianzarse como un elemento imprescindible de nuestra economía.