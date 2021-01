El Principe Harry y Megan abandonan Twitter y Facebook; conoce la razón

Harry y Meghan no planean recurrir a las redes sociales Twitter y Facebook para promover la labor de su nueva fundación Archewell

TE PODRIA INTERESAR: Angelique Boyer y Sebastián Rulli están de luto: muere su amiga

Los duques de Sussex, Harry y Meghan, han dejado las redes sociales y “no planean” recurrir a Twitter o Facebook para promover la labor de su nueva fundación Archewell. Así lo informó este domingo el diario británico The Sunday Times.

El periódico, que cita fuentes cercanas a la pareja afincada en Estados Unidos, señala que también “es muy improbable” que regresen a las redes a título personal, tras los ataques sufridos desde que se casaron. De acuerdo con el rotativo, la decisión de los Sussex, quienes hace un año anunciaron que se distanciaban de la monarquía británica para impulsar sus propios proyectos y su independencia financiera, marca un nuevo paso en esa separación.

En contraste, la reina Isabel II, el príncipe Carlos y Camilla y los duques de Cambridge, Guillermo y Catalina, difunden sus actividades y obras benéficas a través de Twitter, Instagram y Facebook, entre otros canales.

Antes de casarse con el príncipe Harry el 19 de mayo de 2018, Meghan Markle, conocida como actriz en la serie Suits, tenía mucha presencia en las redes, con casi 2 millones de seguidores en Instagram; 350 mil en Twitter y 800 mil likes en Facebook. También tenía una página web y Tig, un blog sobre estilo de vida donde promovía empresas, productos que apoyaba y ofrecía consejos de alimentación y viajes.

En abril de 2019, batieron un récord al conseguir un millón de seguidores en apenas seis horas en su cuenta de Instagram (@sussexroyal), pero tras romper con la Casa Real para trasladarse a Norteamérica, la pareja dejó de usar esa marca.

¿Qué sigue para Harry y Meghan?

De acuerdo con el diario británico, a partir de ahora los duques de Sussex se centrarán en promover su trabajo en videos en Internet, con intervenciones en televisión en medios de su elección y a través de su web Archewell, de donde se desprende el podcast de la pareja que se encuentra en Spotify.

Archewell Audio’s holiday special from The Duke and Duchess of Sussex offers hope, reflection, and honest conversations as we put 2020 behind us and look ahead ✨https://t.co/NlM2LsaP6h

— Spotify (@Spotify) December 29, 2020