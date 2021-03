Profeco advierte que compras por facebook es como comprar en la “pulga”

Compartir esta publicación













La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) aseguró que la venta de productos o servicios mediante las redes sociales como Facebook es igual de informal y peligroso que adquirirlos en una pulga o un semáforo, donde son cosas procedentes del mercado negro o hasta robadas.

Durante la presentación del código de ética en materia de comercio electrónico y los lineamientos para el distintivo digital de Profeco, el titular del organismo, Ricardo Sheffield Padilla, explicado que cuando una persona compra algo en un semáforo o un tianguis es totalmente un mercado informal, por lo que es peligroso adquirirlos así .

“Cuál es el semáforo del comercio electrónico, Facebook, comprar en Facebook es comprar en el semáforo, no sabes ni a quién, y cuando regreses ya no está el proveedor , por eso yo comparo la venta de los semáforos con Facebook”, aseveró el representante del organismo federal.

Ante eso recordó que ya ocurrió un caso de comercio ilegal en esa plataforma con el oxígeno medicinal, donde el Profeco con el apoyo de Facebook, bajaron miles de perfiles que cometieron fraudes con ese tipo de producto que se volvió muy solicitado en el país.

“ Bajamos más de 7 mil perfiles, donde se estaba cometiendo fraudes , abusos, de todo, el tianguis viene a ser como todos los proveedores, no serios. Para Alibaba, no existe México, ni Profeco; Alibaba es la antítesis de todo lo que estamos haciendo, esos señores piensan que los consumidores somos una nebulosa en el espacio, no somos nada, somos una fuente de ingresos ”, afirmó.

