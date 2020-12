ATENCIÓN: Profeco revelará las marcas de café adulterado

Compartir esta publicación













En estudio realizado por la dependencia se encargó de examinar todas las marcas de café soluble comercializadas en el país para verificar su pureza.

La Profeco adelantó que en el próximo estudio de laboratorio que realizó, y que será publicado para enero de 2021, se revisaron todas las marcas de café soluble que se comercializan en México, donde una empresa en específico obtuvo un resultado sospechoso y que por ende está adulterado.

Ricardo Sheffield Padilla, titular del organismo dijo a MILENIO:

“Revisamos todas las marcas de café soluble del país, sólamente Golden Hills, nos tiene con sospecha por los altos niveles de azúcares. Entonces nos falta una prueba que sólo la UNAM puede hacer, para tener la contundencia de con qué lo están adulterando”, aseveró.

Detalló que se hizo el estudio correspondiente en la Profeco, pero al no contar con un equipo específico para detectar los componentes del café, la marca va a ser sometida a una prueba que realiza la UNAM.

“Por lo pronto, y que sí es un hecho, es que Golden Hills es un café soluble que está adulterado. El estudio, se publicará así como está; mi duda no es que esté adulterado, si no con qué, entonces para términos legales, me falta un estudio, pero para términos de información al consumidor, ya lo voy a publicar”, aseguró.

Anteriormente el procurador había adelantado que la Profeco estaba trabajando en este análisis de laboratorio sobre el café soluble, pero se había tenido que posponer por que el laboratorio de la UNAM aún no abre por la pandemia del covid-19.