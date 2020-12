Profeco clausura establecimientos de venta de oxígeno medicinal en el país

Compartir esta publicación













Ciudad de México.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) suspendió la comercialización en seis locales de venta de oxígeno medicinal, luego de realizar 31 visitas de verificación los días 22, 23 y 24 de diciembre, en diferentes estados del país.

Lo anterior, en atención a diversas denuncias ciudadanas en contra de establecimientos.

Entre los principales incumplimientos detectados en estas visitas de verificación, destacaron no acreditar documentalmente al momento de la visita, sobre la variación que han tenido los costos de la recarga de oxígeno y/o venta de tanques; no informa precios de recarga de cilindros, además de no proporcionar datos sobre términos y condiciones para facturación al consumidor.

De las 31 visitas en diferentes partes del país, en 16 establecimientos se detectaron incumplimientos, 10 resultaron con infracción y en seis, además, se impuso la medida precautoria de suspensión.

Cuatro de los establecimientos se localizan en la Ciudad de México, uno de Jalisco y otro del Estado de México.