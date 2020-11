‘Los quemamos como Hitler’; profesor discrimina a migrantes en clase (VIDEO)

Compartir esta publicación













Un profesor universitario ha sido separado de su cátedra tras la difusión de varios videos donde afirma que hay que llevar a campos de concentración y quemar a las “oleadas de inmigrantes” que atraviesan las fronteras del país, entre otros.

La Colectiva Violetas, perteneciente a la Facultad de Estudios Superiores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el Estado de México, denunció en su cuenta de Twitter las opiniones “clasistas y xenófobas” del profesor, quien impartía teoría económica en la licenciatura de Derecho de esa casa de estudios.

En la primera grabación, de unos segundos, Martínez le pide a los alumnos que siguen la clase virtual que no se ofendan porque está dando “un ejemplo económico”, y se refiere a las “oleadas de inmigrantes” que han llegado en los últimos años a México, procedentes de distintos países de Centroamérica, con destino a EE.UU.

El docente manifiesta estar en desacuerdo con la postura “bonita” de que hay que brindar apoyo a estas personas. “Si me lo hubieran preguntado a mí, yo a todos los llevo a un campo de concentración y los quemamos, los bañamos como Hitler. ¡Ojo, ojo! Por favor, entiendan el tema económico, no social, no humano, no bonito”, agrega.

DENUNCIA PÚBLICA

ADÁN NOE MARTÍNEZ CASTAÑEDA

CARRERA: DERECHO, MATERIA: TEORIA ECONÓMICA.

Hacemos la denuncia pública a este "profesor" impartiendo su cátedra desde el clasismo, la xenofobia y estereotipando a las personas. pic.twitter.com/1AByimScHQ — Colectiva Violetas FES Aragón (@VioletasAragon2) November 11, 2020

Este primer registro sirvió de base para que el colectivo feminista universitario hiciera una “denuncia pública”, por considerar que el profesor impartía “su cátedra desde el clasismo, la xenofobia y estereotipando a las personas”.

Sin embargo, las expresiones de discriminación no solo correspondieron a esa clase virtual, pues en otro video Martínez hace referencia a la colonia Ejército de Oriente, en Iztapalapa, una delegación de la capital mexicana donde viven personas de bajos recursos y donde hay fallas en los servicios públicos.

“A ustedes sí les gusta bañarse, a diferencia de las personas que habitan ahí”, les dice a los alumnos.

¿La carrera de derecho de la fes Aragón forma a sus estudiantxs de esta manera? Teniendo profesores con nula consiencia social, valores humanos y nulo conocimiento en derechos humanos. pic.twitter.com/n4JV0MCyXA — Colectiva Violetas FES Aragón (@VioletasAragon2) November 11, 2020

En otro encuentro virtual, que fue incluido en la denuncia del colectivo feminista, el profesor analiza las manifestaciones y suelta que “muchas personas van a marchas sin sentido y van gritando ‘que haya justicia’, pero se quedan en gritos mundanos porque no hay una educación más allá, no hay un deseo de superación”.

Reacción de la universidad Tras la difusión de estos videos, la UNAM publicó un comunicado donde anunció la separación de Martínez “de cualquier contacto con la comunidad estudiantil” debido a que “expresa comentarios contrarios a los principios universitarios y al respeto de los derechos universales”.