Da resultados programa preventivo Cuida Tu Carro

La Policía ha notado resultados con su programa “Cuida Tu Carro” contra el allanamiento y robo de pertenencias adentro de vehículos, cayendo las cifras al 50 por ciento de autos abiertos, del total de vehículos elegidos por los ladrones.

NOTA RELACIONADA: Se unen contra robo en Laredo

“Era de un 70 por ciento hace pocos meses, de los carros en los que se metieron a robar siete de cada 10 estaban abiertos, sin candados en sus puertas, no tenían la alarma activada e incluso los artículos de valor estaban a simple vista, ahora los números están alrededor del 50 por ciento”, dijo Gina Gonzales, investigadora de la División de Robo de Autos y vocera de la Policía de Laredo.

Don’t assume that a little threat of potential virus exposure will stop thieves from taking what you left behind in your 🚗 vehicle.#removeproperty #lockyourcar pic.twitter.com/323YD0WjfQ

— Laredo PD (@mylaredopd) July 8, 2020